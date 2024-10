Sebastian Stan difende la Marvel: "Avete qualcosa di meglio?" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sebastian Stan, allenato alle polemiche che inevitabilmente avvolgono il suo The Apprentice, dove interpreta un giovane Donald Trump, con GQ Magazine tocca l'argomento Marvel. Tra poco di nuovo Bucky in Thunderbolts*, liquida le critiche con spietato fatalismo: sono forse evitabili? Comingsoon.it - Sebastian Stan difende la Marvel: "Avete qualcosa di meglio?" Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024), allenato alle polemiche che inevitabilmente avvolgono il suo The Apprentice, dove interpreta un giovane Donald Trump, con GQ Magazine tocca l'argomento. Tra poco di nuovo Bucky in Thunderbolts*, liquida le critiche con spietato fatalismo: sono forse evitabili?

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Sebastian Stan difende i film Marvel : "Se criticate dovete offrire qualcosa di meglio" - L'attore, che interpreta Bucky Barnes nel MCU dal film Captain America: Il primo vendicatore, si è nuovamente lamentato della questione in un'intervista alla rivista GQ UK. "Se la Marvel non ci fosse più, creerebbe un buco così grande che si dovrebbe riempire per forza. "Non ho mai fatto parte di una società che mette così tanto cuore e pensiero in ogni cosa", ha dichiarato Stan alla rivista. (Movieplayer.it)

Sebastian Stan parla del ritorno di Robert Downey Jr. e del suo sogno di Bucky per Avengers 5 - Pertanto, il sogno di Stan per Bucky riguardo ad Avengers 5 potrebbe significare che l’ex Soldato d’Inverno ha un ruolo nella storia della Saga del Multiverso, oltre all’intrigante storia dei Thunderbolts*. nel ruolo del Dottor Destino e sulle speranze di Stan per il suo personaggio di Bucky. e del suo sogno di Bucky per Avengers 5 La star di Thunderbolts* Sebastian Stan ha recentemente ... (Cinefilos.it)

Sebastian Stan su Robert Downey Jr. : “C’è qualcosa che quell’uomo non sa fare?” - '” Cinefilos. Non andare lì fuori e criticare qualcosa senza offrire qualcosa di meglio”. . , che tornerà come Dottor Destino al posto di Iron Man, in Avengers: Doomsday e/o Avengers: Secret Wars. Il prossimo film dell’attore nel MCU è Thunderbolts* in cui torna a far parte di una squadra numerosa. (Cinefilos.it)