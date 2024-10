Sciopero all'Asl: a rischio visite ed esami (Di mercoledì 9 ottobre 2024) visite ed esami a rischio venerdì 11 ottobre.L'Asl ha comunicato che l’associazione sindacale Cub Sanità Italiana ha proclamato uno Sciopero di tutte le lavoratrici ed i lavoratori del comparto sanitario esocio sanitario pubblico e privato per la giornata di venerdì 11 ottobre 2024."I Novaratoday.it - Sciopero all'Asl: a rischio visite ed esami Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)edvenerdì 11 ottobre.L'Asl ha comunicato che l’associazione sindacale Cub Sanità Italiana ha proclamato unodi tutte le lavoratrici ed i lavoratori del comparto sanitario esocio sanitario pubblico e privato per la giornata di venerdì 11 ottobre 2024."I

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mirtilli - pesce e banane a rischio. Salva la carta igienica. Gli effetti dello sciopero dei portuali Usa - Aumenti salariali e no all'automazione. Il sindacato dei portuali Usa e il più grande sciopero del Paese dal 1977. The post Mirtilli, pesce e banane a rischio. Salva la carta igienica. Gli effetti dello sciopero dei portuali Usa appeared first on InsideOver. . (It.insideover.com)

Nuovo sciopero dei trasporti senza fasce orarie di garanzia : treni a rischio tutta la giornata - Nuovo sciopero nazionale dei treni in arrivo tra sabato 12 e domenica 13 ottobre. Treni a rischio in tutta la Lombardia. Trenord ha informato che lo sciopero nazionale inizierà alle 21 di sabato 12 ottobre e andrà avanti fino alle ore 20:59 di domenica 13 ottobre. "Non sono previste fasce... (Quicomo.it)

Nuovo sciopero dei trasporti senza fasce orarie di garanzia : treni a rischio tutta la giornata - Nuovo sciopero nazionale dei treni in arrivo tra sabato 12 e domenica 13 ottobre. Treni a rischio in tutta la Lombardia. Trenord ha informato che lo sciopero nazionale inizierà alle 21 di sabato 12 ottobre e andrà avanti fino alle ore 20:59 di domenica 13 ottobre. "Non sono previste fasce... (Quicomo.it)