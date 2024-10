Terzotemponapoli.com - Satin: “Rinnovo Kvaratskhelia, il club è in una buona posizione”

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Bruno, procuratore sportivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in un’intervista a kisskissnapoli.it. Di seguito quanto da lui affermato.suldiCosì il procuratore: “In questi giorni si parla molto deldi, credi che alla fine si concretizzerà? “È difficile dirlo, non conosco il calciatore e gli agenti e quindi è difficile dare un parere sulla vicenda. Posso dire che in questa situazione ilè in una, ma è ovvio che con un calciatore così importante, bisogna risolvere questa situazione. Per avere il meglio del calciatore in campo e anche in allenamento è bene accontentarlo a livello contrattuale. Evidentemente se il ragazzo non vuole rinnovare, vuol dire che ha voglia di andare via ed essere ceduto alla fine della stagione”. Nei mesi estivi si è parlato di un interessamento del Psg.