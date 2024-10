Reazione a Catena, i Mici di Mare hanno 'ragione' e fanno il bis (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Da un po' di tempo, Reazione a Catena ha dei nuovi e giovani campioni: i Mici di Mare. Tre ragazzi della Liguria, Lorenzo, Filippo e Giovanni, reduci da una puntata sfortunata in cui hanno deciso di rischiare tutto senza comprare il Terzo Elemento. Questa volta, però, i campioni hanno preferito essere prudenti. I ragazzi della Liguria hanno accresciuto il loro bottino di vincite, ma prima hanno dovuto affrontare delle temibili rivali. Ne è venuta fuori una sfida entusiasmante tra tifosi dell'Inter e del Milan, i quali si sono scontrati persino allo spareggio. Mici di Mare rischiano l'eliminazione contro le Fusille A sfidare i Mici di Mare sono state le Fusille, così chiamate perché di Fusignano, nella provincia di Ravenna. Anna Giulia, Beatrice e Viviana tifano Milan, mentre i Mici di Mare sono grandi sostenitori dell'Inter. «Rinnoviamo questo derby. Tvpertutti.it - Reazione a Catena, i Mici di Mare hanno 'ragione' e fanno il bis Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Da un po' di tempo,ha dei nuovi e giovani campioni: idi. Tre ragazzi della Liguria, Lorenzo, Filippo e Giovanni, reduci da una puntata sfortunata in cuideciso di rischiare tutto senza comprare il Terzo Elemento. Questa volta, però, i campionipreferito essere prudenti. I ragazzi della Liguriaaccresciuto il loro bottino di vincite, ma primadovuto affrontare delle temibili rivali. Ne è venuta fuori una sfida entusiasmante tra tifosi dell'Inter e del Milan, i quali si sono scontrati persino allo spareggio.dirischiano l'eliminazione contro le Fusille A sfidare idisono state le Fusille, così chiamate perché di Fusignano, nella provincia di Ravenna. Anna Giulia, Beatrice e Viviana tifano Milan, mentre idisono grandi sostenitori dell'Inter. «Rinnoviamo questo derby.

