Rapinò farmacia con finta pistola | a processo

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Finisce alla sbarra il rapinatore di 53 anni che il 22 agosto scorso aveva assaltato la‘Ballotta’, in piazza Mercato a Cattolica, armato con unagiocattolo. Dopo aver rubato 200 euro in contanti dalla cassa, il malvivente si era dato alla fuga, ma era stato inseguito e bloccato dal farmacista e da un barista prima dell’arrivo sul posto delle pattuglie dei carabinieri. A seguito della richiesta avanzata dal pm titolare delle indagini (sostituto procuratore Luca Bertuzzi), il gip di Rimini ha emesso nei confronti del 53enne, difeso dall’avvocato Andrea Guidi, un decreto di giudizio immediato. La prima udienza, davanti ai giudici del Collegio, è in programma il 13 novembre prossimo.