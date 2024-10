Quello che sta accadendo in questi giorni alla Roma è puro surrealismo kafkiano (Footmercato) (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il calcio italiano è motivo di intrattenimento anche all’estero. Non tanto per meriti sportivi, quanto per l’alto spessore tragicomico dei suoi protagonisti. Dalla Francia ci ridono dietro e il caso della Roma è solo l’ultimo di una lunga serie. Juric rischia infatti di essere esonerato lasciando il posto (rullo di tamburi) a De Rossi, di nuovo. Per Footmercato è puro “surrealismo kafkiano“. Il calcio italiano visto dall’estero: un circo Scrive Footmercato: “In Italia, il calcio è elevato al rango di arte e il pallone assume le sembianze di una figura Romantica. Ma ci sono alcune storie eccentriche degne di nota. Ilnapolista.it - Quello che sta accadendo in questi giorni alla Roma è puro surrealismo kafkiano (Footmercato) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il calcio italiano è motivo di intrattenimento anche all’estero. Non tanto per meriti sportivi, quanto per l’alto spessore tragicomico dei suoi protagonisti. DFrancia ci ridono dietro e il caso dellaè solo l’ultimo di una lunga serie. Juric rischia infatti di essere esonerato lasciando il posto (rullo di tamburi) a De Rossi, di nuovo. Per“. Il calcio italiano visto dall’estero: un circo Scrive: “In Italia, il calcio è elevato al rango di arte e il pallone assume le sembianze di una figurantica. Ma ci sono alcune storie eccentriche degne di nota.

