Quando manca il welfare aziendale: ecco i nonni alleati dei genitori-lavoratori (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Milano, 9 ottobre 2024 – Ottobre può essere considerato il mese della diversità generazionale: l’1 si celebra, infatti, la giornata internazionale delle persone anziane e il 2 la festa dei nonni. Si tratta di due momenti molto importanti per riflettere sul tema dell’invecchiamento della popolazione, ma soprattutto per sottolineare il ruolo sempre più centrale dei nonni e delle nonne nelle famiglie, nella società e sull’aiuto che i genitori che lavorano ricevono quotidianamente da queste figure. Quotidiano.net - Quando manca il welfare aziendale: ecco i nonni alleati dei genitori-lavoratori Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Milano, 9 ottobre 2024 – Ottobre può essere considerato il mese della diversità generazionale: l’1 si celebra, infatti, la giornata internazionale delle persone anziane e il 2 la festa dei. Si tratta di due momenti molto importanti per riflettere sul tema dell’invecchiamento della popolazione, ma soprattutto per sottolineare il ruolo sempre più centrale deie delle nonne nelle famiglie, nella società e sull’aiuto che iche lavorano ricevono quotidianamente da queste figure.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

2 ottobre - oggi si celebra la festa dei nonni (e non la Giornata Mondiale) : che cos’è? - Un’antologia dei racconti degli ospiti Korian trascritti da educatori ed educatrici delle residenze per anziani, inedite testimonianze di nonni e nonne che hanno messo a disposizione la propria voce per raccontare il significato di valori come onestà, coraggio, responsabilità, rispetto, solidarietà. (Iodonna.it)

Il 2 ottobre si festeggiano i nonni - ecco perchè - . . Sempre disponibili a correre in aiuto o a dispensare saggezza hanno un ruolo centrale nella vita dei loro parenti, pronti a dare una mano in qualsiasi occasione armati di sorrisi e coccole. I nonni con il loro affetto, cure, consigli ed esperienze sono importanti per i nipoti e i figli. Ci ... (Veronasera.it)

Perchè il 2 ottobre è la festa dei nonni - Ci hanno. . . . I nonni con il loro affetto, cure, consigli ed esperienze sono importanti per i nipoti e i figli. Sempre disponibili a correre in aiuto o a dispensare saggezza hanno un ruolo centrale nella vita dei loro parenti, pronti a dare una mano in qualsiasi occasione armati di sorrisi e ... (Vicenzatoday.it)