Preside e prof entravano nei server per cambiare i voti degli studenti | scandalo nella scuola

La vicenda del Liceo scientifico Galileo Galilei di Lamezia Terme ha assunto i contorni di una vera e propria spy story. Al centro dell'inchiesta della Polizia di Stato, guidata da Antonio Turi, c'è la dirigente scolastica Teresa Antonietta Goffredo, insieme a otto insegnanti e un maresciallo della Guardia di Finanza, tutti coinvolti in vari reati che vanno dall'accesso abusivo al registro elettronico fino al falso materiale e ideologico. L'indagine ha rivelato che la Goffredo avrebbe più volte alterato i voti degli studenti dal 28 gennaio al 13 giugno 2023, sia abbassandoli che aumentandoli, in diverse materie come Storia dell'Arte, Latino, Scienze Naturali e Scienze Motorie, per imporre la sua autorità sui docenti.

