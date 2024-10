Premiati in Campidoglio gli atleti paralimpici romani di Parigi 2024 (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ottobre 2024 – Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha premiato oggi in Campidoglio gli atleti romani che hanno partecipato ai Giochi paralimpici di Parigi 2024. Gualtieri: “Siete l’orgoglio di Roma” “Siete l’orgoglio di Roma – ha dichiarato Gualtieri – Siamo orgogliosi dei 5 romani che hanno vinto medaglie e di tutti gli atleti azzurri che hanno fatto capire e amare lo sport paralimpico. Per noi è importantissimo perché ci dà un messaggio di inclusione e del fatto che tutti devono e possono fare attività sportiva e che occorre mettere tutti nelle condizioni di farlo. Questo ci sollecita a dotare la nostra città di impianti di tutti i tipi e tutti i livelli, per fare dello sport uno straordinario momento di inclusione“. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ottobre– Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha premiato oggi ingliche hanno partecipato ai Giochidi. Gualtieri: “Siete l’orgoglio di Roma” “Siete l’orgoglio di Roma – ha dichiarato Gualtieri – Siamo orgogliosi dei 5che hanno vinto medaglie e di tutti gliazzurri che hanno fatto capire e amare lo sport paralimpico. Per noi è importantissimo perché ci dà un messaggio di inclusione e del fatto che tutti devono e possono fare attività sportiva e che occorre mettere tutti nelle condizioni di farlo. Questo ci sollecita a dotare la nostra città di impianti di tutti i tipi e tutti i livelli, per fare dello sport uno straordinario momento di inclusione“.

