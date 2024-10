Velvetmag.it - Pensioni di novembre, aumenti in vista

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) A2024, i pensionati italiani riceveranno lecon alcune importanti novità, tra cuidegli importi legati alla perequazione automatica. Questo adeguamento, necessario per compensare l’inflazione, riguarda gran parte dei pensionati e comporta un lieve incremento delle somme erogate dall’INPS. Una buona notizia, dunque, per molti italiani., quando verranno erogate Per chi ritira presso Poste Italiane, il pagamento avverrà in modo scaglionato, seguendo un calendario che varia a seconda della lettera iniziale del cognome. Il calendario per2024 è il seguente: A-C: 1°D-G: 2H-M: 4N-R: 5S-Z: 6Per coloro che ricevono l’accredito direttamente sul conto corrente bancario, il pagamento avverrà il 22024.