"Papà ha ucciso mamma"; femminicidio a San Felice a Cancello (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAll'alba di questa mattina, Lulzim Toci, albanese di 30 anni, ha strangolato la moglie dopo una lite familiare. La donna, aveva 24 anni. Tutto ciò, alla presenza dei due figli di 4 e 6 anni. E' successo nei pressi della frazione Cave. A chiamare i carabinieri è stata la cognata, la sorella della moglie: l'uomo, dopo aver commesso l'efferato crimine, si è recato presso l'abitazione della cognata chiedendole di essere accompagnato in ospedale. La donna, non credendo alle parole dell'uomo, ha chiamato i figli che hanno smascherato quel che aveva commesso il padre: "Papà ha ucciso mamma". L'uomo è stato fermato dai carabinieri ed è stato tradotto nella locale caserma, in attesa del magistrato della Procura di Santa Maria Capua Vetere. L'omicidio è avvenuto intorno alle 5 di questa mattina. Tuttora in corso i rilievi da parte delle forze dell'ordine.

