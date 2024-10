Romadailynews.it - Nuovo attacco di Israele ad Hezbollah, tensioni nel sud del Libano

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Raid israeliano e lancio di missili su Haifa, escalation del conflitto in Medio Oriente. La situazione in Medio Oriente continua a deteriorarsi con unlanciato dacontro. Le truppe dell’Idf (Forze di Difesa Israeliane) sono avanzate nel sud del, arrivando fino a una base della missione Unifil. Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha ribadito la sua linea dura, esortando i cittadini libanesi a “liberare il vostro Paese daaffinché questa guerra possa finire”. Netanyahu ha anche annunciato la morte di Hashem Safieddine, successore di Hassan Nasrallah, ma la notizia non ha ancora trovato conferme ufficiali.ha risposto con il lancio di 100 missili contro Haifa, intensificando così lo scontro.