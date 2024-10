Ilgiornaledigitale.it - Nuova Renault Clio 2026: ultime info sulla sesta generazione

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nonostante il recente lancio dellaR5, completamente elettrica, sembra che la Casa francese della Losanga voglia investire ancora e non poco su uno dei suoi modelli di punta, vale a dire la. Ladovrebbe debuttare in leggero anticipo rispetto ai canonici 8 anni di permanenza di un modello a listino, già nel. Le immagini utilizzate nell’articolo, non ufficiali e non provenienti da alcuna fonte di, sono state prese dal video del canale Youtube di Top-Vehicle. Inseriamo di seguito il link alla fonte: Gli ultimi rumors suggeriscono che ladiè in fase di sviluppo. Il debutto è previsto per il. Questadioffrirà sia opzioni di propulsione ibrida che completamente elettrica, in linea con i piani di elettrificazione rivisti di .