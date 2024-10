Napoli, opera Gaetano Pesce a piazza Muncipio, Manfredi: «L'arte deve far discutere» (Di mercoledì 9 ottobre 2024) «Penso che l'arte contemporanea e le installazioni contemporanee debbano far discutere. Quindi il fatto che si discuta significa che l'opera ha raggiunto il suo Ilmattino.it - Napoli, opera Gaetano Pesce a piazza Muncipio, Manfredi: «L'arte deve far discutere» Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) «Penso che l'contemporanea e le installazioni contemporanee debbano far. Quindi il fatto che si discuta significa che l'ha raggiunto il suo

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli - fa discutere la nuova opera in piazza Municipio : pioggia di lazzi sulla ‘forma’ - Insomma, le sorprese non mancano. Non per niente si intitola ‘Tu si ‘na cosa grande’, ma i più cattivi già speculano sul nome. La cassa è dritta sì, ma il sottofondo sono purtroppo i clacson del traffico. Per alcuni – ci credereste ? – sarebbe fallica. Ad eccitare la fantasia è la forma. Ma anche di rassegnata indignazione. (Anteprima24.it)

Napoli-Como - mancato rigore su Kvara : la moviola fa discutere - Questo ha poi portato alla mischia tra Buongiorno e Strefezza”. Sull’episodio ha cercato di fare chiarezza, Manuela Nicolosi, opinionista di Dazn per quanto concerne le dinamiche arbitrali: “C’è un contatto, c’è una spinta di Moreno. itDopo la presa di posizione dell’arbitro, Antonio Conte ha alzato ancor più i toni, rimediando un cartellino giallo da parte del direttore di gara. (Spazionapoli.it)

Caressa analizza il Napoli : il paragone su McTominay fa discutere - I partenopei cercano la vittoria per provare a raggiungere il primo posto in solitaria in questa annata. itLa sensazione è che il Napoli non abbia ancora raggiunto il suo pieno potenziale, soprattutto perché McTominay – arrivato da pochissimo – deve ancora adattarsi a pieno al campionato italiano. Il Napoli si sta imponendo come una delle forze di questa stagione, la rivelazione può essere Scott ... (Spazionapoli.it)