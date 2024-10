Quotidiano.net - Monaco (Aiscat), sistema autostradale investirà 50 miliardi

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) "Nei prossimi anni ilitalianocirca 50di euro a partire dal 2024". Lo annuncia Marco, vicepresidente di, Associazione italiana concessionaria autostrade e trafori, presidente di Autostrade Alto Adriatico, intervenendo agli Stati Generali della Logistica del Nordest in svolgimento alla Fiera di Padova.ha ricordato che "la reteè stata la spina dorsale dello sviluppo socio-economico del nostro Paese nel dopoguerra, base della trasformazione da un'economia agricola a industriale; oggi può diventare il propulsore di una nuova rivoluzione in grado di sostenere le economie territoriali". La retesi estende per oltre 7 mila chilometri, muove il 30% delle merci e il 20% dei passeggeri. Ogni giorno le autostrade sono attraversate da 5 milioni di veicoli.