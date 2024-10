Terzotemponapoli.com - Meret accelera i tempi di recupero, questione del rinnovo rinviata a dopo la pausa delle nazionali

Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Alexdil’infortunio muscolare subito contro la Juventus, Alexsta facendo di tutto per tornare in campo il prima possibile. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il portiere del Napoli sta lavorando intensamente per bruciare le tappe del suoe tornare a disposizione della squadra. Condizioni fisiche e progresso delDa Castel Volturno, sede degli allenamenti del Napoli, arrivano notizie confortanti:sta bene e il suoprocede in linea con il piano stabilito dal medico sociale del club, Raffaele Canonico. L’obiettivo è quello di riportare il portiere sul terreno di gioco il più rapidamente possibile. Ritorno in campo previsto contro l’Empoli Se tutto procederà come previsto,potrebbe tornare titolare già alla ripresa del campionato, nella partita contro l’Empoli.