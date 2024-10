Donnapop.it - Mengoni, la dura ripresa dopo la scomparsa dell’amata mamma: al suo fianco c’è Marco

(Di mercoledì 9 ottobre 2024)è tornato a Milanouna breve permanenza nella sua città natale, Ronciglione. Il cantante è rimasto accanto a suo padre in questo momento delicato a causa delladi sua madre Non è un momento facile per l’artista viterbese, ma al suoc’è l’amicosu cui può sempre contare. Poche settimane fa,ha dovuto salutare per sempre sua, che ha combattuto per molto tempo con una brutta malattia. Alla donna, il cantante aveva dedicato il brano Luce. Nella canzone si odono questi versi, scritti proprio per l’amata madre: “Difendimi dai lunghi inverni, da tutti i dubbi che non ho, dal mondo che mi aspetta fuori”. Come possiamo immaginare, questo periodo non è per niente facile da gestire, ma – per forza di cose – la vita continua elo sa bene.