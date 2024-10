Manovra, il video di Meloni sui social: "È falso che il governo aumenterà le tasse" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Le tasse non aumenteranno. Parole di Giorgia Meloni. Nel giorno in cui il ministro Giorgetti conferma che ci sarà un "allineamento" delle accise su benzina e diesel, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni smentisce categoricamente le voci di un possibile aumento delle tasse da parte del Europa.today.it - Manovra, il video di Meloni sui social: "È falso che il governo aumenterà le tasse" Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Lenon aumenteranno. Parole di Giorgia. Nel giorno in cui il ministro Giorgetti conferma che ci sarà un "allineamento" delle accise su benzina e diesel, la Presidente del Consiglio Giorgiasmentisce categoricamente le voci di un possibile aumento delleda parte del

