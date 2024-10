Thesocialpost.it - Manovra, Giorgetti annuncia: “Superbonus? Rincari al catasto per chi l’ha usato”

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Durante un prolungato intervento in Parlamento, rispondendo a interrogativi di deputati e senatori riguardo il Piano strutturale di bilancio, il Ministro dell’Economiaha fornito alcune anticipazioni sulla prossima legge di bilancio. Tra le misure in discussione, il taglio strutturale del cuneo fiscale, sebbene in forma modificata per evitare un impatto negativo sulle pensioni. Inoltre, sono previsti tagli alla spesa pubblica in vari settori, ad eccezione della sanità. Una rivelazione inaspettata è stata l’intenzione di rivedere il, il che potrebbe portare a un aumento delle tasse per coloro che hanno beneficiato del110%.Leggi anche: Tajani contro la Bce: “Lagarde ora deve ridurre i tassi.