L'uragano Milton è la vera "sorpresa di ottobre" che potrebbe cambiare le elezioni Usa (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Non si vedono di frequente uragani di categoria 5, il più alto. "Milton" lo ha raggiunto nella sua corsa nel Golfo del Messico ben due volte e impattando sulla Florida sta per stravolgere anche le elezioni presidenziali statunitensi e la campagna elettorale di Kamala Harris e Donald Trump. Milton Europa.today.it - L'uragano Milton è la vera "sorpresa di ottobre" che potrebbe cambiare le elezioni Usa Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Non si vedono di frequente uragani di categoria 5, il più alto. "" lo ha raggiunto nella sua corsa nel Golfo del Messico ben due volte e impattando sulla Florida sta per stravolgere anche lepresidenziali statunitensi e la campagna elettorale di Kamala Harris e Donald Trump.

