L’uragano Kirk non sarà un’apocalisse per l’Europa

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il 7 ottobre 2024 è stato pubblicato un video su TikTok in cui si vede un’animazione metereologica, e nello specifico un sistema nuvoloso in movimento verso. Si tratterebbe, come si legge in sovraimpressione, del, «il primo della storia a raggiungere». Si legge anche cheè di categoria 4 e che». La notizia è falsa. I sistemi nuvolosi in movimento versoche si vedono nel video su TikTok non rappresentano un uragano. Infatti, ciò che colpiràcentrale nelle giornate del 9-10 ottobrel’ex-uragano. Capiamo perché.è partito il 29 settembre dai pressi delle isole di Capo Verde, al largo dell’Africa Occidentale, ha sfiorato le Bermuda, al largo del Nord America, per poi virare verso est.