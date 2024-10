Ilrestodelcarlino.it - "Lo chiamavano Brizenbauer". Il trailer del documentario su Brizi

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Pubblicato ildi "Lo. La favola viola di Pino", ilche ripercorre la vita calcistica del compianto difensore nato a Macerata nel 1942 e deceduto due anni fa. Per il momento è visibile solo un estratto di poco più di un minuto, per l’intera opera si dovrà invece pazientare almeno un mese poiché il video è in nomination al "Sport Movies & Tv", finale del campionato mondiale della televisione, del cinema, della cultura e della comunicazione sportiva in programma a Milano dal 5 al 9 novembre. Voce narrante del lavoro fatto da Roberto Davide Papini, è proprio quella del figlio Gianluca. "Il– dice al Carlino il figlio Gianluca – inizia con una suggestiva immagine di un bambino che gioca al Campo dei Pini, proprio dove iniziò papà .