L’impegno green cancella le atrocità di Baku (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’Azerbaijan ospita la prossima Cop29, gli organizzatori esultano per le promesse contro l’aumento della temperatura. Scordando la pulizia etnica degli armeni in Nagorno-Karabakh o l’internamento degli attivisti politici. Il Male, se piace ai «buoni», è accettabile. Laverita.info - L’impegno green cancella le atrocità di Baku Leggi tutta la notizia su Laverita.info (Di mercoledì 9 ottobre 2024) L’Azerbaijan ospita la prossima Cop29, gli organizzatori esultano per le promesse contro l’aumento della temperatura. Scordando la pulizia etnica degli armeni in Nagorno-Karabakh o l’internamento degli attivisti politici. Il Male, se piace ai «buoni», è accettabile.

