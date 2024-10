Ilgiorno.it - La Cassazione ridà le carte: "Caso Magnano da rivedere"

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) La Corte dichiede una nuova valutazione sul sequestro delle società dell’ex "geometra di Silvio Berlusconi" Francesco Calogero(foto), coinvolto nell’inchiesta della Procura di Monza sulla presunta corruzione urbanistica al Comune di Usmate Velate. I giudici romani hanno accolto il ricorso presentato dall’avvocata Roberta Minotti, che difende il 75enne di Macherio accusato di corruzione insieme all’ex responsabile dell’ufficio tecnico Antonio Colombo, annullando la decisione del Tribunale del Riesame patrimoniale di Monza di confermare i sigilli posti dalla giudice per le indagini preliminari monzese Angela Colella su richiesta del pm Carlo Cinque alle attività del geometra che operava anche per il Cavaliere. Ma con rinvio a un altro collegio di giudici monzesi che riprendano in esame la questione.