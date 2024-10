Lanazione.it - La battaglia di Martino contro la leucemia, anche De Gea è al suo fianco: “Forza, ti vogliamo in campo”

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Firenze, 9 ottobre 2024 - «Devo darti una brutta notizia. Al nostro portiereieri è stata diagnosticata una. È già ricoverato all’ospedale Meyer e sta per iniziare la chemioterapia». Comincia così la storia che nelle ultime ore ha appassionato tutti i tifosi della Fiorentina. La notizia della malattia di, portiere della Sales Under 17, ha fatto il giro del mondo viola in pochissime ore, portata alla luce dal Corriere Fiorentino. Gli amici hanno pensato alle più disparate iniziative per strappargli un sorriso in un momento di certo non facile. Lui, tifoso della Fiorentina come babbo Simone, ha in David De Gea il proprio idolo. E proprio nei giorni in cui il portiere spagnolo è salito alla ribalta per le parate clamoroseil Milan, chi è vicino aha deciso di coinvolgerlo.