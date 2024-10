Juve, è finita: l’annuncio inguaia Thiago Motta (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dopo un buon inizio la Juve di Thiago Motta sta trovando diverse difficoltà in questo momento della stagione. Cristiano Giuntoli ha realizzato un mercato abbastanza faraonico per rendere ancora più competitiva la Juve, abituandola cosi a tutte le competizioni. Il club bianconero ha cambiato tanto, a partire dalla guida tecnica e Thiago Motta sta avendo qualche difficoltà di troppo per sostituire Massimiliano Allegri. critiche nette sulla Juve (Lapresse) SerieAnewsL’ex tecnico del Bologna ha lanciato giovani interessanti e sta provando ad esaltare le qualità dei singoli, ma sta trovando difficoltà con i neo acquisti, in particolare con Khephren Thuram, Douglas Luiz e Teun Koopmeiners. La Juve sta avendo problemi, sicuramente nel reparto offensivo, e piovono polemiche su quella che dovrebbe essere una candidata per il titolo. Serieanews.com - Juve, è finita: l’annuncio inguaia Thiago Motta Leggi tutta la notizia su Serieanews.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dopo un buon inizio ladista trovando diverse difficoltà in questo momento della stagione. Cristiano Giuntoli ha realizzato un mercato abbastanza faraonico per rendere ancora più competitiva la, abituandola cosi a tutte le competizioni. Il club bianconero ha cambiato tanto, a partire dalla guida tecnica esta avendo qualche difficoltà di troppo per sostituire Massimiliano Allegri. critiche nette sulla(Lapresse) SerieAnewsL’ex tecnico del Bologna ha lanciato giovani interessanti e sta provando ad esaltare le qualità dei singoli, ma sta trovando difficoltà con i neo acquisti, in particolare con Khephren Thuram, Douglas Luiz e Teun Koopmeiners. Lasta avendo problemi, sicuramente nel reparto offensivo, e piovono polemiche su quella che dovrebbe essere una candidata per il titolo.

Di Gregorio : «Voglio dare il massimo alla Juve. Ecco cosa ci chiede Thiago Motta» - Michele Di Gregorio, portiere della Juventus, parla dal ritiro della Nazionale: le dichiarazioni dell’estremo difensore bianconero Michele Di Gregorio, portiere della Juventus, ha parlato direttamente dal ritiro dell’Italia in un’intervista concessa ai microfoni di Rai Sport: tra il suo nuovo percorso bianconero e sulla Nazionale. (Calcionews24.com)

Juve - si allungano i tempi di Milik : Thiago Motta pesca dalle giovanili? - E la Juve ha un solo centravanti, cioè Vlahovic, a meno che Motta non decida di adattare qualcuno come falso nueve, Nico Gonzalez ma è infortunato, oppure Kenan Yldiz. Di sicuro il lungo stop di Milik è un problema in più per la Juve che deve competere su tre fronti e con altre sei partite di Champions da giocare da qui a gennaio. (Sport.quotidiano.net)

Bonucci SICURO : «L’impatto di Thiago Motta sulla Juve è ECCEZIONALE - guardate le DIFFERENZE nei giocatori rispetto ad Allegri…» - Le parole di Leonardo Bonucci, ex difensore della Juventus, sull’impatto di Thiago Motta in bianconero. Tutti i dettagli in merito Leonardo Bonucci ha parlato a Sky Sport dell’inizio di stagione della Juventus di Thiago Motta tra Serie A e Champions League. […]. SU THIAGO MOTTA – «Motta sta facendo un lavoro eccezionale sia a livello di comunicazione sia sul campo. (Calcionews24.com)