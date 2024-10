Inizia oggi il processo a Puff Diddy: cosa rischia (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Inizia alle 16 italiane il processo Inizia oggi, all 16 italiane, il processo a Sean Combs, meglio conosciuto come Puff Daddy inizierà oggi alle 16.00, rinchiuso in carcere dallo scorso settembre, con accusa di traffico sessuale e racket. Il producer, nei giorni scorsi si era proposto di pagare una cauzione da 50 milioni di euro ma non è stato approvato, temendo che il rapper fuggisse. Tra le denunce, le ultime, che hanno fatto scalpore, quella dell’ex fidanzata Cassie Ventura, su cui ci sono video che dimostrano le violenze del cantante. Tantissime, così, sono state le segnalazioni provenienti da quelli che ormai sono diventati i celebri White Party, ovvero delle feste illegali dove sarebbe accaduto di tutto. Puff Diddy, stando a quanto emerge, potrebbe rischiare pure l’ergastolo, anche se per altri non si dovrebbe andare oltre i 20 anni. 361magazine.com - Inizia oggi il processo a Puff Diddy: cosa rischia Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024)alle 16 italiane il, all 16 italiane, ila Sean Combs, meglio conosciuto comeDaddy inizieràalle 16.00, rinchiuso in carcere dallo scorso settembre, con accusa di traffico sessuale e racket. Il producer, nei giorni scorsi si era proposto di pagare una cauzione da 50 milioni di euro ma non è stato approvato, temendo che il rapper fuggisse. Tra le denunce, le ultime, che hanno fatto scalpore, quella dell’ex fidanzata Cassie Ventura, su cui ci sono video che dimostrano le violenze del cantante. Tantissime, così, sono state le segnalazioni provenienti da quelli che ormai sono diventati i celebri White Party, ovvero delle feste illegali dove sarebbe accaduto di tutto., stando a quanto emerge, potrebbere pure l’ergastolo, anche se per altri non si dovrebbe andare oltre i 20 anni.

