In casa nasconde una pistola e migliaia di euro in contanti: nei guai un 49enne (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Questa mattina gli agenti del commissariato di Castellammare di Stabia hanno effettuato un controllo presso l'abitazione di un soggetto sottoposto ai domiciliari per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio a Castellammare di Stabia.Nel corso dell'attività, i poliziotti hanno

Castellammare : era ai domiciliari e aveva in casa una pistola e munizioni - arrestato - Castellammare di Stabia: incurante della detenzione domiciliare nasconde munizioni e una pistola in casa. . Per tali motivi, l’indagato, identificato per il 49enne stabiese, è stato tratto in arresto per detenzione di armi clandestine e detenzione abusiva di munizionamento. Nel corso dell’attività, i poliziotti hanno rinvenuto una pistola Zokari modello 906 con matricola abrasa e due ... (Puntomagazine.it)