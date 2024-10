Il video Facebook di Meloni sulla manovra | È falso che vogliamo introdurre nuove tasse noi le abbassiamo – Video

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Un messaggio breve, il tempo di un reel, quello con cui Giorgiabolla come «false» le ricostruzioni secondo cui il governo vorrebbe alzare lenella prossimadi bilancio: «Leggo in queste ore dichiarazioni fantasiose secondo cui il governo vorrebbe aumentare leche gravano sui cittadini: è. Questo lo facevano i governi di sinistra, noi lele, come sanno bene i lavoratori dipendenti, le mamme lavoratrici, le partite Iva», dice in poche battute (da tempo la premier non indice una conferenza stampa né interviene nelle aule parlamentari) dopo l’approvazione del Psb sia alla Camera sia al Senato. E aggiunge: «Voglio essere chiara ancora una volta, la cultura politica di questo governo è quella di ridurre le, sostenere le famiglie e sostenere le imprese, non la cultura di gravare ulteriormente sui cittadini».