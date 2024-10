Lanazione.it - Il Museo del Cassero è pet friendly

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Arezzo, 9 ottobre 2024 – Ilper la Scultura prosegue un percorso inclusivo rivolto alle famiglie con animali domestici che potranno accedere al. Per l’occasione è stata organizzata, in collaborazione con Enpa Valdarno e Fioranna Edizioni, una “due giorni” per sensibilizzare, partendo dai più piccoli, per il rispetto e contro l’abbandono degli amici a quattro zampe. Si inizia venerdì 11 ottobre con un incontro rivolto ai tre Istituti scolastici comprensivi, per proseguire il sabato 12 ottobre, dalle ore 15.30, con un laboratorio “Piccoli animalier crescono” per bambini dai 5 ai 10 anni. A seguire la presentazione del libro “Molly, una storia vera”, scritto da Ida Armano e illustrato da Lisa Molinaro, che narra di una cagnolina abbandonata con i propri cuccioli, arrivata in canile e poi adottata.