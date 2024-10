Screenworld.it - Il Gladiatore 2: rivelato il secchiello dei popcorn che vi farà scendere nell’arena

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Manca sempre meno all’uscita di IlII e proprio per questo motivo sono appena stati rivelati i due fantastici gadget che saranno presenti nei bar dei cinema: ildei pop corn e il bicchiere, entrambi a tema per il film. Dopo gli incredibili bucket di Venom: The Last Dance e Alien: Romulus, è ora il turno di IlII. Regal Cinemas ha appena annunciato con un video sul suo profilo Instagram (che potete vedere sotto) ildeie un bicchiere esclusivo. Entrambi indosseranno l’iconico elmetto di Massimo Decimo Meridio, che presumibilmente si potrà togliere per inserire i pop corn e la bevanda. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Regal (@regalmovies) Della mania dei cestini danon è il primo, e probabilmente nemmeno l’ultimo.