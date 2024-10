Il dolore delle madri (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Al settimo mese, d’improvviso, non sentiva più il bambino. Che lunga notte, senza nemmeno un piccolo calcio leggero. Giovane, prima gravidanza: col batticuore è corsa all’ospedale. Ecografia, esami: tutto bene, lui aveva solo sonno. Ma per la prima volta da molti anni l’ho sentita piangere. Ed era un pianto diverso, non più da ragazzina: da donna che in una notte capisce quanto già ama quel figlio, ancora sconosciuto. Lei piangeva come una madre, per la prima volta, e la nota tagliente del suo pianto mi ha trafitto. L’ho riconosciuto: era lo stesso di mia madre, quando dopo una lunga agonia le morì mia sorella quindicenne. Il pianto delle madri è diverso. Perché il figlio è stato una parte di loro, e in qualche modo lo rimane per sempre. Per questo faccio fatica a guardare le palestinesi di Gaza chine su quei piccoli fagotti bianchi. Ilfoglio.it - Il dolore delle madri Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Al settimo mese, d’improvviso, non sentiva più il bambino. Che lunga notte, senza nemmeno un piccolo calcio leggero. Giovane, prima gravidanza: col batticuore è corsa all’ospedale. Ecografia, esami: tutto bene, lui aveva solo sonno. Ma per la prima volta da molti anni l’ho sentita piangere. Ed era un pianto diverso, non più da ragazzina: da donna che in una notte capisce quanto già ama quel figlio, ancora sconosciuto. Lei piangeva come una madre, per la prima volta, e la nota tagliente del suo pianto mi ha trafitto. L’ho riconosciuto: era lo stesso di mia madre, quando dopo una lunga agonia le morì mia sorella quindicenne. Il piantoè diverso. Perché il figlio è stato una parte di loro, e in qualche modo lo rimane per sempre. Per questo faccio fatica a guardare le palestinesi di Gaza chine su quei piccoli fagotti bianchi.

