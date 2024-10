I treni si fermano nel weekend: proclamato lo sciopero nazionale (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Si preannuncia un weekend complicato sulla rete ferroviaria italiana: è stato infatti proclamato uno sciopero nazionale che tra sabato (12 ottobre) e domenica (13 ottobre) causerà disagi alla circolazione. A indirlo sono state le sigle sindacali CUB TRASPORTI e SGB: braccia incrociate a partire dalle 21 di sabato, che si protrarranno fino alle 21 di domenica. Trenord fa sapere che potranno esserci ripercussioni sul servizio Regionale, Suburbano, Aeroportuale e sulla Lunga Percorrenza. Sabato sera arriveranno a destinazione i treni con orario di partenza prevista entro le ore 21 e termine corsa entro le ore 22. Non sono previste fasce orarie di garanzia. Bergamonews.it - I treni si fermano nel weekend: proclamato lo sciopero nazionale Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Si preannuncia uncomplicato sulla rete ferroviaria italiana: è stato infattiunoche tra sabato (12 ottobre) e domenica (13 ottobre) causerà disagi alla circolazione. A indirlo sono state le sigle sindacali CUB TRASPORTI e SGB: braccia incrociate a partire dalle 21 di sabato, che si protrarranno fino alle 21 di domenica. Trenord fa sapere che potranno esserci ripercussioni sul servizio Regionale, Suburbano, Aeroportuale e sulla Lunga Percorrenza. Sabato sera arriveranno a destinazione icon orario di partenza prevista entro le ore 21 e termine corsa entro le ore 22. Non sono previste fasce orarie di garanzia.

