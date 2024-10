Metropolitanmagazine.it - Hedy Lamarr, l’emancipazione femminile e le invenzioni tecnologiche

Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Nello spazio di LetteralMente Donna di oggi, una donna eccezionale che si è distinta non solo come diva del cinema, ma anche come la grande inventrice pioniera del wifi. Il suo nome èe questa è la sua storia, una grande intelligenza e la scelta dello spettacolo, fonte iltascabile.com“Avevamo discusso come due ingegneri di un progetto che ci appassionava. Non avevo mai avuto l’impressione di parlare con una star del cinema, ma con una collega inventrice”. Questa, come riportato da Wired, è la testimonianza dell‘inventore Carmelo Amarena a proposito di un suo incontro connel 1997. Parole che ci fanno comprendere a pieno l’importanza di considerare questa donna non solo come una straordinaria diva cinematografica ma anche una grande inventrice che ha dato un enorme contributo al progresso dell’umanità.