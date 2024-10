Gli ascolti tv del 9 ottobre 2024: come sono andati (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Bene il realityshow di Mediaset Nella serata di ieri, martedì 8 ottobre 2024, su Rai Uno, il docufilm Nato il 6 ottobre ha ottenuto 2.093.000 spettatori pari all11.2% di share. Su Canale5, Temptation Island porta a vasa 3.381.000 spettatori con uno share del 23.9%. Su Rai2 The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno si ferma a 843.000 spettatori pari al 5% (presentazione di 17 minuti: 600.000 – 2.8%). Su Italia1 – dalle 21:50 alle 0.09 – Killer Elite ottiene 917.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 Le Ragazze segna 782.000 spettatori e il 4.2% (presentazione di 8 minuti: 582.000 – 2.7%). Su Rete4 E’ Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 734.000 spettatori (5.2%). Su La7 DiMartedìraggiunge 1.509.000 spettatori e l’8.9% (Più: 517.000 – 7.7%). L'articolo Gli ascolti tv del 9 ottobre 2024: come sono andati proviene da 361 Magazine. 361magazine.com - Gli ascolti tv del 9 ottobre 2024: come sono andati Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Bene il realityshow di Mediaset Nella serata di ieri, martedì 8, su Rai Uno, il docufilm Nato il 6ha ottenuto 2.093.000 spettatori pari all11.2% di share. Su Canale5, Temptation Island porta a vasa 3.381.000 spettatori con uno share del 23.9%. Su Rai2 The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno si ferma a 843.000 spettatori pari al 5% (presentazione di 17 minuti: 600.000 – 2.8%). Su Italia1 – dalle 21:50 alle 0.09 – Killer Elite ottiene 917.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 Le Ragazze segna 782.000 spettatori e il 4.2% (presentazione di 8 minuti: 582.000 – 2.7%). Su Rete4 E’ Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 734.000 spettatori (5.2%). Su La7 DiMartedìraggiunge 1.509.000 spettatori e l’8.9% (Più: 517.000 – 7.7%). L'articolo Glitv del 9proviene da 361 Magazine.

Ascolti TV | Martedì 8 Ottobre 2024. Temptation svetta (23.9%) - male Rai1 (11.2%) - A seguire Blob segna. 000 spettatori (%), mentre Passato e Presente è seguito da. 000 spettatori (%). 19 TGLA7 . 000 spettatori con il %. 000 spettatori con il %. 000 spettatori pari al % nella seconda parte (I Saluti a. Su Rete4 E’ Sempre Cartabianca totalizza un a. 000 spettatori pari al %. 000 ... (Davidemaggio.it)