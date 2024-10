Giorgetti, rendite catastali più alte per chi ha sfruttato i bonus edilizi (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La prossima Legge di bilancio promette di trasformare in realtà definitiva il taglio del cuneo fiscale e gli sgravi Irpef per i redditi bassi, confermando l’attenzione alle fasce più vulnerabili. E questa è una buona notizia. Il ministro dell’economia Giorgetti ha al tempo stesso ammesso che per coprire le spese del 2025 saranno necessarie risorse aggiuntive, che potrebbero arrivare da nuovi tagli di spesa e da entrate fiscali più consistenti. Durante la presentazione del Piano strutturale di bilancio (Psb) al Parlamento, Giorgetti ha annunciato la revisione delle rendite catastali per chi ha beneficiato dei bonus edilizi. Un tema delicato per il centrodestra, il catasto torna al centro della scena con l’obiettivo di regolarizzare le case fantasma e aggiornare i valori catastali per gli immobili che hanno visto interventi di ristrutturazione grazie ai fondi pubblici. Quifinanza.it - Giorgetti, rendite catastali più alte per chi ha sfruttato i bonus edilizi Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La prossima Legge di bilancio promette di trasformare in realtà definitiva il taglio del cuneo fiscale e gli sgravi Irpef per i redditi bassi, confermando l’attenzione alle fasce più vulnerabili. E questa è una buona notizia. Il ministro dell’economiaha al tempo stesso ammesso che per coprire le spese del 2025 saranno necessarie risorse aggiuntive, che potrebbero arrivare da nuovi tagli di spesa e da entrate fiscali più consistenti. Durante la presentazione del Piano strutturale di bilancio (Psb) al Parlamento,ha annunciato la revisione delleper chi ha beneficiato dei. Un tema delicato per il centrodestra, il catasto torna al centro della scena con l’obiettivo di regolarizzare le case fantasma e aggiornare i valoriper gli immobili che hanno visto interventi di ristrutturazione grazie ai fondi pubblici.

