Gaffe di De Martino ad Affari Tuoi: sbaglia a scrivere l’offerta del Dottore (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Partita ad Affari Tuoi con errore quella andata in onda questa sera con protagonista Alessia della Regione Calabria. A sbagliare, però, non è stata la concorrente né il Dottore, ma Stefano De Martino. Il conduttore, che dalla passata stagione (con Amadeus) è chiamato a scrivere nero su bianco le offerte proposte al concorrente, per la prima volta sbaglia la cifra. Incitato dal pubblico come succede ad ogni ‘momento offerta’, De Martino scrive 6.000 euro anziché i 9.000 suggeritegli al telefono dal Dottore. Non completa l’assegno poiché si accorge dell’errore e se la ride: Ho sbagliato, mi sono confuso. La concorrente è invece talmente immersa nella partita che nemmeno si accorge della Gaffe: “Quant’è?”, gli domanda. Alla fine rifiuterà i 9. Davidemaggio.it - Gaffe di De Martino ad Affari Tuoi: sbaglia a scrivere l’offerta del Dottore Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Partita adcon errore quella andata in onda questa sera con protagonista Alessia della Regione Calabria. Are, però, non è stata la concorrente né il, ma Stefano De. Il conduttore, che dalla passata stagione (con Amadeus) è chiamato anero su bianco le offerte proposte al concorrente, per la prima voltala cifra. Incitato dal pubblico come succede ad ogni ‘momento offerta’, Descrive 6.000 euro anziché i 9.000 suggeritegli al telefono dal. Non completa l’assegno poiché si accorge dell’errore e se la ride: Hoto, mi sono confuso. La concorrente è invece talmente immersa nella partita che nemmeno si accorge della: “Quant’è?”, gli domanda. Alla fine rifiuterà i 9.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Affari Tuoi - Alessia vince e stuzzica Stefano : «Ci vuole un gluteo come il tuo» - Ancora una volta, le sorelle hanno fatto tremare Pasquale, che ha tentato in tutti i modi di manipolarle a proprio vantaggio. Ci vuole un gluteo come il tuo nella vita. Guardi il mio dito. 000 euro. Ma le cose non sono andate come voleva il dottore, perché il finale è stato vittorioso. Quando il dottore si è fatto sentire, Alessia ne ha approfittato per tentare di ipnotizzarlo. (Tvpertutti.it)

Affari Tuoi - Alessia vince e stuzzica Stefano : ‘ci vuole un gluteo come il tuo' - LEGGI ANCHE: Reazione a Catena, i Mici di Mare hanno 'ragione' e fanno il bis . 000 euro, ha fatto i salti di gioia, abbracciando il conduttore. La concorrente tenta di ipnotizzare il dottore Il pacco pescato dalla concorrente calabrese è stato il numero 1. «Siamo dall'urologo?», ha replicato Stefano, prima di apprendere che la concorrente stava cercando di ipnotizzare il dottore. (Tvpertutti.it)

Affari tuoi - Alessia ipnotizza il Dottore in diretta : “Ti farò una macumba” - Stefano De Martino lascia lo studio - Nella puntata di Affari tuoi trasmessa mercoledì 9 ottobre la partita a tratti surreale di Alessia. Continua a leggere . Ci vuole fortuna nella vita, ci vuole un gluteo come il tuo". Alessia e la sorella Federica hanno vinto 30mila euro. La concorrente della Calabria ha voluto ipnotizzare il dottore Pasquale Romano in diretta, poi le frecciatine affettuose a Stefano De Martino: "Tu sei il mio ... (Fanpage.it)

De Martino esasperato da Alessia - urla selvagge e caos ad Affari Tuoi : "Stanno messe male" - . Ecco, al di là dei tiri, dei pacchi e delle comparsate del Dottore, il punto è che le due sono. Un diluvio di grida, sketch, soprattutto un diluvio di chiacchiere. Già, share da record e una conduzione sempre più disinvolta. . "Ma è una casualità che tutti i concorrenti che parlano troppo vanno male?", notava Soter, poiché le chiamate non erano certo delle migliori. (Liberoquotidiano.it)

Affari Tuoi : un milione e mezzo di vincite in un mese - non era mai successo - 000 euro puntata 18 (21 settembre): nessuna vincita puntata 19 (22 settembre): 65. 000 euro puntata 16 (19 settembre): 50. E più le somme vinte sono alte e più gli ascolti crescono. 000 euro puntata 14 (17 settembre): 75. 000 euro puntata 33 (8 ottobre): 50. 000 euro puntata 28 (2 ottobre): 44. . 000 euro puntata 17 (20 settembre): 15. (Biccy.it)