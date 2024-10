Gaeta / 115° Anniversario di nascita dello scrittore Carlo Bernari, le iniziative in programma (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Gaeta – “Auguri Bernari” è l’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale in occasione del 115° Anniversario di nascita dello scrittore Carlo Bernari, cittadino onorario di Gaeta dove visse i suoi momenti più lieti e operosi. L’evento realizzato in collaborazione con la Fondazione Carlo Bernari e l’Associazione Viaggiarte prevede due appuntamenti: lunedì 14 Ottobre alle ore 9 presso L'articolo Gaeta / 115° Anniversario di nascita dello scrittore Carlo Bernari, le iniziative in programma Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Gaeta / 115° Anniversario di nascita dello scrittore Carlo Bernari, le iniziative in programma Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di mercoledì 9 ottobre 2024)– “Auguri” è l’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale in occasione del 115°di, cittadino onorario didove visse i suoi momenti più lieti e operosi. L’evento realizzato in collaborazione con la Fondazionee l’Associazione Viaggiarte prevede due appuntamenti: lunedì 14 Ottobre alle ore 9 presso L'articolo/ 115°di, leinTemporeale Quotidiano.

