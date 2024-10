Liberoquotidiano.it - "Foto modificate e notizie assolutamente false". Balle su Giorgia Meloni, Fabrizio Corona a processo: rischia grosso

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ancora alla sbarra.si trova nuovamente a fare i conti con un, questa volta insieme a Luca Arnau, direttore della testata giornalistica online Dillingernews. I due infatti sono accusati di diffamazione aggravata per la diffusione, il 20 ottobre 2023, di una clamorosa fake-news che riguardava una presunta relazione tra la premiere l'onorevole siciliano Manlio Messina, i quali si sono costituiti parti civili. Una imbarazzante menzogna contro la qualee Messina si sono mossi immediatamente. Nel decreto di citazione diretta a giudizio, si fa riferimento alla notizia falsa che suggeriva un legame affettivo tra i due esponenti di Fratelli d'Italia, descrivendo Messina come "bello, bravo e in gran carriera" e ipotizzando che fosse lui "ad avere riportato l'amore nel cuore spezzato della premier".