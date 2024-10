Forza Italia tira dritto e presenta la pdl sullo "Ius Italiae" (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Forza Italia ha depositato la pdl sullo "Ius Italiae" con lo scopo di concedere la cittadinanza Italiana solo a chi ha frequentato la scuola dell'obbligo Ilgiornale.it - Forza Italia tira dritto e presenta la pdl sullo "Ius Italiae" Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)ha depositato la pdl"Iuse" con lo scopo di concedere la cittadinanzana solo a chi ha frequentato la scuola dell'obbligo

Cittadinanza - pronta la proposta sullo ‘Ius Italiae’. Tajani : “Ne parleremo con gli alleati” - “Noi diciamo che per essere italiani - ha detto il vicepremier Tajani - bisogna conoscere l'italiano, la storia italiana, la geografia, la costituzione e l'educazione civica. Milano, 5 ottobre 2024 - “Dopo dieci anni di scuola dell’obbligo, puoi diventare italiano”. È il punto cardine della proposta di legge sulla cittadinanza ‘Ius Italiae’, presentata oggi a Milano da Antonio Tajani, ... (Quotidiano.net)

Aprea (Forza Italia) : “La meritocrazia può sembrare giusta ma non è inclusiva”. E sullo Ius Scholae : “Ne sono convintissima” - L'articolo Aprea (Forza Italia): “La meritocrazia può sembrare giusta ma non è inclusiva”. E sullo Ius Scholae: “Ne sono convintissima” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. . In un'intervista a Il Riformista, Valentina Aprea, ex sottosegretaria all'Istruzione, Università e Ricerca e responsabile del dipartimento Istruzione di Forza Italia, ha delineato la sua visione di scuola, ... (Orizzontescuola.it)

Forza Italia presenta la legge sullo Ius Scholae : "Cittadinanza dopo 10 anni di studi" - Questo è il concetto che noi affermiamo, molto simile alla tesi sostenuta nel passato anche in partiti nostri alleati. . "Forza Italia vuole dare la Cittadinanza a tutti quei ragazzi che abbiano frequentato un ciclo di studi di dieci anni nel nostro Paese, a prescindere da dove siano nati. . Il testo. (Today.it)