Euro poco mosso scambiato a 10971 dollari

Euro poco mosso, scambiato a 1,0971 dollari (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Euro poco mosso questa mattina sui mercati valutari: la moneta unica Europea è scambiata a 1,0971 dollari con un calo dello 0,08% e a 162,9500 yen con un aumento dello 0,14%. Quotidiano.net - Euro poco mosso, scambiato a 1,0971 dollari Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 9 ottobre 2024)questa mattina sui mercati valutari: la moneta unicapea è scambiata a 1,0971con un calo dello 0,08% e a 162,9500 yen con un aumento dello 0,14%.

Notizie da altre fonti

Il gas parte in calo poco sotto i 40 euro al Megawattora - Prezzo del gas in lieve ribasso sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa: il future sul metano con consegna a novembre ha aperto in calo dell'1% a 39,8 euro al Megawattora. (Quotidiano.net)

Euro poco mosso - scambiato a 1 - 0968 dollari - Euro poco mosso questa mattina sui mercati valutari: la moneta unica europea è scambiata a 1,0968 dollari con un calo dello 0,05% e a 162,8100 yen con una flessione dello 0,28%. (Quotidiano.net)

Euro poco mosso - scambiato a 1 - 1027 dollari - Euro poco mosso questa mattina sui mercati valutari: la moneta unica europea è scambiata a 1,1027 dollari con una flessione dello 0,16% e a 161,1700 yen con un calo dello 0,04%. (Quotidiano.net)