Energia e robotica, open call “Talos”: finanziamenti fino a 200mila euro (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il progetto “Talos” ha lanciato la sua prima open call, con scadenza per partecipare fissata al 3 dicembre 2024. L’obiettivo del progetto europeo è quello di trasformare i settori dell’Energia e degli impianti fotovoltaici sfruttando la robotica avanzata e l’Intelligenza Artificiale (IA). Il bando si rivolge a soggetti che offrono soluzioni in linea con le sfide delineate da Talos.Tra queste vi sono sistemi di rilevamento degli incendi, rilevamento autonomo di difetti nei cavi ad alta tensione subacquei e sotterranei, prevenzione della crescita di alghe e di incrostazioni, monitoraggio del microclima basato sull’IA per il fotovoltaico, ispezione e manutenzione degli ancoraggi e delle piattaforme. Possono partecipare al bando startup o Pmi legalmente registrate negli Sati membri dell’Unione europea e i suoi Paesi e territori d’oltremare e Paesi associati a Horizon europe. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il progetto “” ha lanciato la sua prima, con scadenza per partecipare fissata al 3 dicembre 2024. L’obiettivo del progettopeo è quello di trasformare i settori dell’e degli impianti fotovoltaici sfruttando laavanzata e l’Intelligenza Artificiale (IA). Il bando si rivolge a soggetti che offrono soluzioni in linea con le sfide delineate da.Tra queste vi sono sistemi di rilevamento degli incendi, rilevamento autonomo di difetti nei cavi ad alta tensione subacquei e sotterranei, prevenzione della crescita di alghe e di incrostazioni, monitoraggio del microclima basato sull’IA per il fotovoltaico, ispezione e manutenzione degli ancoraggi e delle piattaforme. Possono partecipare al bando startup o Pmi legalmente registrate negli Sati membri dell’Unionepea e i suoi Paesi e territori d’oltremare e Paesi associati a Horizonpe.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Openday ITS Academy Energia e Ambiente : l’alta formazione specialistica post diploma per entrare nel mondo del lavoro - La presenza in aula di insegnanti espressione del mondo professionale, valore aggiunto della offerta formativa di ITS Academy Energia e Ambiente, consente annualmente di confermare l’alta percentuale di occupabilità in uscita dall’Istituto. Arezzo, 31 agosto 2024 – Openday ITS Academy Energia e Ambiente L’alta formazione specialistica post diploma per entrare nel mondo del lavoro In Provincia ... (Lanazione.it)