Ecco l’International Street Food con il cibo di strada di qualità

Torna l'appuntamento più atteso dagli amanti del cibo di strada, quello di qualità. Stiamo parlando dell'International Street Food 2024, evento giunto alla sua ottava edizione, la cui 123esima tappa si terrà ad Ancona da venerdì a domenica. Si tratta della più importante manifestazione di Street Food esistente in Italia, organizzata da Alfredo Orofino, presidente di Airs (Associazione italiana ristoratori di strada), in collaborazione con la Confartigianato Imprese. Il cuore dell'iniziativa sarà piazza Pertini, dove venerdì si inizierà nel pomeriggio (ore 18) e si andrà avanti fino alla mezzanotte, mentre sabato e domenica l'orario sarà più lungo: dalle ore 12 a mezzanotte. La manifestazione dedicata al cibo di strada 'gourmet' ha ormai conquistato il grande pubblico e conterà ben 150 tappe, distribuite lungo tutto lo stivale, fino alla fine di novembre.

