Dedicate a Eraldo Pecci e ai Forever Ultras | saranno in vendita ed esposte da sabato Ecco due nuove figurine solidali

In arrivo altre due figurine solidali: una di Forever Ultras e l'altra di Eraldo Pecci, ex campione rossoblù. La figurina solidale Celebrative Sticker #120 sarà disponibile in anteprima sabato alla Festa per i 50 anni dei Forever Ultras presso il Sottotetto Sound Club. In via del tutto eccezionale sarà possibile scegliere anche il numero sequenziale da 1 a 500, tra le copie ancora disponibili. La figurina solidale all'interno del folder celebrativo ricorda Roberto Melotti "Il Bimbo", riconosciuto da tutti come il fondatore del gruppo. Approfittando di un simpatico gioco di parole, l'iniziativa è collegata a sostenere BimboTu Onlus, come evento extra all'interno del progetto Adotta Con La Figurina, così come contribuire a dare un futuro ad A Skeggia, realtà sociale, non solo per gli Ultras, della città di Bologna.

