Copilot su WhatsApp: l'intelligenza artificiale rivoluziona la messaggistica

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Recentemente,ha fatto un salto innovativo grazie all’integrazione di, l’assistente AI sviluppato da Microsoft. Questa nuova funzionalità rappresenta una svolta nel mondo della, permettendo agli utenti di accedere a strumenti di intelligenzadirettamente nelle loro chat. Con, infatti, è possibile creare contenuti in modo più rapido ed efficiente, senza dover lasciare l’applicazione di, foto Ansa – VelvetMagCos’èe come funziona suè un assistente virtuale basato sul, sviluppato da Microsoft, che permette di automatizzare e migliorare le comunicazioni digitali. Dopo il suo successo in applicazioni come Microsoft Word e Excel, ora è stato integrato anche su, offrendo ai suoi utenti un accesso semplificato alle funzionalità AI.