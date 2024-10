Quotidiano.net - Consulta, voto in bianco. La maggioranza non ha i numeri. Esulta Schlein: siamo stati compatti

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il blitz è fallito. Giorgia stavolta è andata a sbattere contro il muro eretto dalla leader del Pd ma nel suo stato maggiore non danno ancora la partita per definitivamente persa e meditano di riprovarci a breve. Laieri si è arresa a metà mattinata: inutilere ancora il pallottoliere, i(3/5 del Parlamento, ovvero 363 voti) per eleggere Francesco Saverio Marini, consigliere giuridico di Palazzo Chigi, alla Corte costituzionale senza l’apporto dell’opposizione non ci sono. Così, il centrodestra annuncia che voterà scheda bianca: nemmeno la sponda di due esponenti di Svp, Dieter Steger e Meinhard Durnwalder garantirebbe il miracolo. Il conto finale è giocoforza un po’ falsato. Alcuni, vista l’inutilità del round, nemmeno entrano in Aula. L’esito dello scrutinio dice che le schede nulle sono 323.