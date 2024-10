Colapesce Dimartino quando la coppia scoppia | Ci separiamo perché…

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Si è interrotto dopo 4 anni il sodalizio artistico. Lo ha comunicato Lorenzo Urciullo, alias, in un’intervista a Vanity Fair durante la quale ha annunciato la separazione col suo ormai ex “socio” Antonio. La decisione è stata presa di comune accordo eha già iniziato a muoversi verso la carriera da solista, avendo realizzato la colonna sonora del film “Iddu – L’ultimo padrino”, film ispirato alla figura di Matteo Messina Denaro con Toni Servillo ed Elio Germano presentato al Festival di Venezia, che ha già suscitato varie polemiche per non essere stato messo in programmazione a Castelvetrano. “Vi spiego perchési sono lasciati” Lorenzo Urciullo ha detto che lui eavevano bisogno di una pausa, anche solo per capire come mettere mano alle future canzoni.