Chiara Ferragni non esiste: è un avatar disegnato con l'intelligenza artificiale! (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tutti i video e le foto di Chiara Ferragni sono ottenute con i trucchi dei computer! Chiara Ferragni non esiste come essere umano. La sensazione che questa donna ci sia realmente, cioè sia fatta di carne e di ossa, è ottenuta grazie ai nuovi programmi digitali governati dall'intelligenza meccanica, capaci di inserire in tempo reale un robot di carta e bit sul palcoscenico di Sanremo! Chiara Ferragni esiste invece moltissimo come marchio, come griffe, come racconto, proprietà di una società per azioni che ha investito milioni per creare questa fake "vivente", l'illusione che lei esista, veramente, con un maritino tutto dipinto e un bambolotto meraviglioso che ciuccia il latte e zampetta.

