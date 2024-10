Catania, arrestati 2 ladri di sportelli – VIDEO (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Hanno rubato gli sportelli di un’auto in sosta sotto gli occhi della proprietaria, ma sono stati arrestati dalla Polizia di Stato. La donna ha beccato i due ladri in azione, nelle primissime ore del giorno nella zona del porto, negli stessi istanti in cui i due uomini stavano smontando gli sportelli per caricarli rapidamente in un’auto per poi darsi alla fuga, uno a bordo dell’auto e l’altro in sella ad uno scooter. Grazie alla puntuale descrizione fornita dalla donna sui due uomini e sull’auto utilizzata per compiere il furto, i poliziotti si sono subito messi alla ricerca dei ladri, perlustrando la zona di via Zia Lisa, già interessata da attività di polizia per il contrasto al mercato illecito di ricambi di autoveicoli. Alla vista della Volante, i due uomini hanno tentato di allontanarsi, ma sono stati prontamente bloccati e perquisiti. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Hanno rubato glidi un’auto in sosta sotto gli occhi della proprietaria, ma sono statidalla Polizia di Stato. La donna ha beccato i duein azione, nelle primissime ore del giorno nella zona del porto, negli stessi istanti in cui i due uomini stavano smontando gliper caricarli rapidamente in un’auto per poi darsi alla fuga, uno a bordo dell’auto e l’altro in sella ad uno scooter. Grazie alla puntuale descrizione fornita dalla donna sui due uomini e sull’auto utilizzata per compiere il furto, i poliziotti si sono subito messi alla ricerca dei, perlustrando la zona di via Zia Lisa, già interessata da attività di polizia per il contrasto al mercato illecito di ricambi di autoveicoli. Alla vista della Volante, i due uomini hanno tentato di allontanarsi, ma sono stati prontamente bloccati e perquisiti.

