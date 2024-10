Calciomercato Milan, la Juventus si fa avanti per Theo Hernandez. La proposta (Di mercoledì 9 ottobre 2024) È già Calciomercato in Casa Milan con la Juventus pronta a inserirsi in caso di mancato rinnovo da parte di Theo Hernandez La trattativa per il rinnovo del contratto di Theo Hernandez è ferma. Non si muove. Il Milan rimane sulla sua posizione. Oggi più che mai dopo l’ennesimo rosso da capitano. L’entourage del giocatore anche. Chiede, pretende di più dei 4,5 milioni netti a stagione fino al prossimo 30 giugno 2026. Vuole guadagnare come e quanto almeno Rafael Leao. Ma c’è chi dice che la sua prima richiesta sia stata di ben 8 milioni netti a stagione. Cifra che il Milan di Gerry Cardinale non ha mai pagato per nessuno. Una linea che la società guidata RedBird ha tutta l’intenzione di mantenere. Niente aumento, non certamente ai livelli di Rafa, soprattutto dopo un ‘inizio non certo all’altezza del giocatore, del suo valore. Quale valore? Oggi Theo vale 45-50 milioni. Dailymilan.it - Calciomercato Milan, la Juventus si fa avanti per Theo Hernandez. La proposta Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) È giàin Casacon lapronta a inserirsi in caso di mancato rinnovo da parte diLa trattativa per il rinnovo del contratto diè ferma. Non si muove. Ilrimane sulla sua posizione. Oggi più che mai dopo l’ennesimo rosso da capitano. L’entourage del giocatore anche. Chiede, pretende di più dei 4,5 milioni netti a stagione fino al prossimo 30 giugno 2026. Vuole guadagnare come e quanto almeno Rafael Leao. Ma c’è chi dice che la sua prima richiesta sia stata di ben 8 milioni netti a stagione. Cifra che ildi Gerry Cardinale non ha mai pagato per nessuno. Una linea che la società guidata RedBird ha tutta l’intenzione di mantenere. Niente aumento, non certamente ai livelli di Rafa, soprattutto dopo un ‘inizio non certo all’altezza del giocatore, del suo valore. Quale valore? Oggivale 45-50 milioni.

